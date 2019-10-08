وزير الإعلام الجزائري: مواجهة الإشاعات مسؤولية وكالات أنباء المتوسط

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قال وزير الإعلام الجزائري حسن رابحي، الثلاثاء، إن وكالات الإعلام في حوض المتوسط عليها مسؤولية مواجهة مروجي الإشاعات من خلال الاخبار الموثوقة وكذا نشر قيم السلام والتعاون بالمنطقة.

كان رابحي، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتحدث في افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بمشاركة وفد عن وكالة الخليج 365.

وحسب الوزير الجزائري فإن "المتتبع للأحداث جهويا (محليا) ودوليا يعي بجلاء دور دول منطقة البحر الأبيض المتوسط في صناعة الحدث بما لها من وزن و حضور مؤثر".

وتابع أن ذلك "يحمل وكالات الأنباء المتوسطية المسؤولية في الاضطلاع بمهمة إيصال الخبر الموثوق من مصدره إلى الرأي العام قبل أن ينشر أهل الإشاعات والدوائر المغرضة سلعتهم المضللة".

وشدد رابحي على أن وكالات الأنباء في المنطقة "لها دور هام في تعزيز قيم السلام والحوار والتعاون وتثمين التجارب التي نخوضها جميعا في سبيل تعميق الممارسة الديمقراطية".

وصبيحة اليوم، انطلقت بالعاصمة الجزائرية أشغال الجمعية العامة الـ28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بمشاركة وكالة الخليج 365.

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ويتضمن المؤتمر، الذي يدوم يومين، العديد من الفعاليات الهامة منها تنظيم ورشة عمل بعنوان "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر: فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة".

كما يتضمن برنامج هذه الدورة، الذي افتتحها وزير الإعلام الجزائري حسن رابحي، نقاشات تتعلق بتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، التي ستشمل تحديد تاريخ ومكان انعقاد جمعيته العامة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تنظم المؤتمر، أنه سيشهد تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل بهذه المناسبة.

ويضم تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وكالات أنباء الجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص الرومية وألبانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب ومصر وسوريا.

وأطلقت فكرة إنشاء هذا التحالف، في عام 1991، خلال لقاء دولي حول "المتوسط و اتصالات الغد" نظم بتونس.

ومن بين أهداف التحالف تبادل المعلومات و تعزيز الحوار و دعم التطور والتعاون بين وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.