فنان تشكيلي جزائري يرفض الحديث عن الحراك الشعبي بفعالية في روما

الجزائر / حسام الدين إسلام / الخليج 365

أعلن الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة رفضه المشاركة في مائدة مستديرة حول "الفن في الحراك الجزائري" سينظمها معهد "Svizzero" السويسري للفن بروما (إيطاليا) بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ومارس/أذار 2020.

والإثنين، تلقى بونوة دعوة من طرف معهد "Svizzero" للمشاركة في مائدة مستديرة تحت عنوان " الفن في حراك الجزائر".

ومعهد "Svizzero" مؤسسة سويسرية (غير حكومية) مقرها بروما، تهتم بنشر البحوث السويسرية والإبداع والفن في إيطاليا، وتقدم برنامجا واسعا من المعارض والمؤتمرات والحفلات الموسيقية والاجتماعات والمؤتمرات وعروض الكتب في روما وميلانو وفق موقعه الإلكتروني الرسمي على الانترنت.

وجاء في الدعوة (إطلعت عليها الخليج 365): " يسعدني أن أدعو اثنين من المنظمين/المشاركين في الجناح الجزائري (بينالي فينسيا للفنون) إلى روما، للمشاركة في مائدة مستديرة حول الفن في انتفاضة الجزائر وإطلاع الجمهور على الجناح الجزائري ".

وأضافت الجهة المنظمة في الدعوة: "من الواضح أنّ هذا موضوع سياسي لا يمكن فهمه دون تقديم رؤية للتاريخ الحديث للجزائر وأحداثها الأخيرة ومشاركة الفنانين في الانتفاضة".

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وتابعت: "تعمل على تنسيق الحدث ضمن الجدول الزمني لمؤسستنا وسأخبركم بأسرع وقت ممكن عن التواريخ المحتملة. على أي حال، سينظم النشاط بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ومارس/أذار 2020".

وقال بونوة في تصريح لـ"الخليج 365": "أرفض المشاركة في أحداث ثقافية وفنية خارج الجزائر للحديث عن الحراك في بلادي".

وأضاف المتحدث: "الحراك في الجزائر شأن داخلي، وأرفض كل أشكال المشاركة في فعاليات ثقافية تتطرق أو ترمز للحراك الشعبي الجزائري".

واستطرد قائلا: "الدعوة وجهت لي بمعية فنانين جزائريين آخرين، بحكم عرض أعمالنا في"بينالي فينسيا للفنون" بإيطاليا في طبعته الـ58 المستمرة حاليا (11مايو/أيار/24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).

ومنذ الـ22 فبراير/ شباط الماضي تشهد الجزائر حراكا شعبيا عبر مختلف محافظاتها أدّى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة من منصبه ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.

وحمزة بونوة فنان تشكيلي جزائري، شارك في عديد المعارض العالمية، وبيعت إحدى لوحاته بـ23 ألف دولار، وأخرى بـ10 آلاف و600 دولار، عرض أعماله بأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودبي، والدوحة، وغيرها، يشغل منصب عضو لجنة الفرز بينالي الشارقة الدولي للخط (الإمارات). وترأس ملتقى الفنانين العرب في الدوحة بقطر 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.