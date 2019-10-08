وحدات من "الكوماندوز" التركية تتجه نحو الحدود السورية

هطاي/ الخليج 365
اتجهت وحدات من القوات الخاصة "كوماندوز" التركية الثلاثاء، إلى الحدود السورية.
وأشار مراسل الخليج 365 أنّ وحدات من الكوماندوز جاءت من عدة مناطق تركية، وتجمعت في ولاية هطاي ثم توجهت إلى ولاية غازي عنتاب.
وعلم مراسل الخليج 365 أنّ قوات الكوماندوز أرسلت بهدف تعزيز القوات التركية على الحدود السورية.
كما أشار مراسل الخليج 365 لوجود طيران للمروحيات التركية بمحاذات الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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