المالكي وأبو الغيط يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية

القاهرة/ الخليج 365

- الجامعة العربية ترحب وذلك على هامش تسليم المالكي ملفا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين

-كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت الثلاثاء، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.



أكد رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، في كامل أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة) تليها "الرئاسية".

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، عقب تسليمه الأخيرة، ملف حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.

وشرح المالكي لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بحسب البيان، الخطوات التي "تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية".

وعبّر بيان الجامعة عن "الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة".

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وأكد "دعم الجامعة لعقد الانتخابات، لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، منذ 2007، قد أعلنت الثلاثاء، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.

جاء ذلك في تعقيب للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، على تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، لجنة الانتخابات المركزية، بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وكان عباس أعلن خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل نحو أسبوعين، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي موضوع آخر، رحبت الجامعة العربية، بحسب البيان، بتسلمها ملف ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا الأمر، هو "إنجاز مهم يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.