الجيش العراقي يفتح عدد من الطرق وسط بغداد إثر الهدوء

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، فتح عدد من الطرق الرئيسية وسط العاصمة، أغلقت على خلفية التظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

والثلاثاء الماضي، انطلقت من العاصمة بغداد، احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت القيادة (تتبع للجيش) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات بغداد باشرت بفتح عدد من الطرق بشكل تام وسط العاصمة".

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وأضافت أن "هذه الطرق هي من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وطريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، إضافة إلى إعادة فتح جسر السنك ذهابا وإيابا".

وعاد الهدوء والاستقرار إلى أغلب مناطق العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الدامية التي استمرت على مدار أسبوع كامل، حسب مراسل الخليج 365.

وصباح الثلاثاء، أُعيد فتح "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا وسط بغداد، بعد أن أغلق الأمن مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخلها وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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