الخليج 365 ترصد حالات ذعر وتوتر العناصر الإرهابية في رأس العين

شانلي أورفا / كرم قوجالار/ الخليج 365
رصدت عدسات وكالة الخليج 365، الثلاثاء، استعدادات إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مدينة رأس العين المقابلة لقضاء "جيلان بينار" التركي.
وأوضح مراسل الخليج 365، أنه قبيل العملية العسكرية التركية المحتملة في شرق الفرات، شوهدت حالة الذعر والتوتر في صفوف العناصر الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة بحجة محاربتها الإرهاب.
كما شوهد تغطية الإرهابيين لأسطح المنازل القريبة من الحدود التركية بأقمشة وإجراء تمويهات في المناطق المشجرة.
وبالقرب من الحدود التركية شوهدت آليات تابعة للعناصر الإرهابية تقوم بأعمال حفر، إضافة إلى نقل شاحنات من مدينة رأس العين محملة بأتربة وتفريغ حمولتها قرب الحدود.
فيما تواصل مدرعات تابعة للجيش التركي أنشطتها الدورية على طول الخط الحدودي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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