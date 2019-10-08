وزير التعليم .. العالم يحتفي بيوم المعلم إيماناً برسالته السامية

صحيفة الخليج الالكترونية

احتفلت وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم , والذي صادف يوم 5 أكتوبر , تحت شعار “المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة”، ودعت الوزارة جميع إدارات التعليم والمدارس التابعة لها إلى تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة احتفاء بالمعلم والمعلمة وإدراكاً منها للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال.‬

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن شعار هذا العام يأتي بهدف جذب العقول النيّرة والمواهب الشابة إلى عالم التعليم، والتأكيد على تمهين وظيفة المعلم؛ لبناء منظومة التعليم وفق أسس راسخة من التطوير والتنافسية، وصناعة المستقبل.

وأوضح الدكتور آل الشيخ، أن العالم يحتفي بالمعلم؛ إيماناً برسالته السامية في بناء الإنسان وحضارته على مدى التاريخ، وتقديراً لجهوده المخلصة في إعداد أجيال المستقبل، وتأكيداً على دوره المحوري في العملية التعليمة.

وذكر المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم د. أحمد الجهيمي أن دول العالم تحتفل سنوياً بذكرى اليوم العالمي للمعلم للإشادة بدوره ومهنته العظيمة والمملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم، بل إنها في مصاف الدول المتقدمة التي تولي التعليم اهتماماً بالغاً، فقيادتنا الرشيدة – حفظها الله – دعمت قطاع التعليم وخصصت له أعلى نسبة استحواذ من الميزانية وهذه إشارة واضحة وصريحة للاهتمام بالمواطن والاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أساس أي تنمية والمحرك المؤثر للتغيير والتطور وهو ما تراهن عليه الدولة في السنوات القادمة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكد د. الجهيمي أن اليوم العالمي للمعلم يلفت الانتباه إلى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلم والمتعلم فقط بل لأجل المجتمع والمستقبل والجيل القادم، وموضوع هذا العام “المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة” يسلط الضوء على الحاجة إلى دعم المعلمين والمعلمات في ممارساتهم المهنية وهذا حق نصت عليه منظمة “اليونسكو” وجسدته وزارة التعليم في برامجها التطويرية، ووجّه به مشكوراً وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والنائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مضيفاً أن الاهتمام والعناية بالمعلم والمعلمة لا يقف عند هذا اليوم بل إن الوزارة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية دعم المعلم والمعلمة مهنياً وقدمت لهم أفضل الممارسات التدريسية وأتاحت فرصة التطوير في فترات مختلفة، ولأهمية هذا اليوم فإن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير المهني في جامعة الملك سعود كلية التربية.