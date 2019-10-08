تعليم عسير يحتفل باليوم العالمي للمعلم

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فافي الألمعي
رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة ، وذلك على مسرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبها .
وقال الجوني في كلمة له بهذه المناسبة : ” أيها المعلمون والمعلمات : نحن فخورون ببذلكم وعطائكم ،كنتم وستظلون مشاعل الأمة، وبناة الأجيال ، فأنتم تحملون أعظم وأشرف رسالة وأنبل مهنة”، وإن حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – تولي التعليم دعما، واهتماما بالغا ، فعلينا أن نستثمر هذا الدعم ونحقق الرؤية والتطلعات، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات هم أصحاب همم وعطاء ، وتميز ، وإبداع ، وتغير نحو الأفضل ،فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه ويبذلونه في خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم .
من جهتها عبرت ” آل مفرح ” عن عظيم امتنانها للمعلمين والمعلمات ،مقدرة ما يبذلونه ويقدمونه من جهود وتضحيات نحو أالطلاب والطالبات، وسيكون لهم الأثر الذي يبقى في نفوس أجيال قادمة ترى فيهم القدوة والطموح والمستقبل ، مضيفة أن على المعلمين والمعلمات الاستمرار في البذل و العطاء ، وتجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها .
إلى ذلك أكدت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذة فاطمة عساف ، أن المعلم هو أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية ، إذ يعد التعليم مهنة سامية في مختلف الحضارات .
وكان الاحتفال قد اشتمل على أوبريت وطني بعنوان “نعم نعم سعوديين “، ومشاركة لمدارس الرواد بمسيرة بعنوان”معلمي” ،كما تم عرض فيلم قصير بعنوان ” يوم المعلم” ، تلا ذلك فقرة شعرية من أداء الطالبة همس عسيري ،فيما جرى تكريم الجهات الداعمة .
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