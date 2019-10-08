شكرا لقرائتكم خبر عن تطور الكون يمنح «نوبل الفيزياء» لثلاثة علماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت جائزة نوبل الفيزياء 2019، اليوم، إلى الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو لأبحاثهم التي أسهمت في فهم أفضل لتطور الكون.

وأوضح جوران هانسون الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في السويد أن جيمس بيبلز نال نصف الجائزة لاكتشافاته النظرية حول علم الكون الفيزيائي التي أسهمت في فهمنا لكيفية تطور الكون منذ الانفجار العظيم (بيج بانج).

ومنح النصف الثاني إلى ميشال مايور وديدييه كيلو لاكتشافهما في أكتوبر / تشرين الأول 1995 للمرة الأولى كوكباً خارج النظام الشمسي يدور حول نجمة شبيهة بالشمس في درب التبانة.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة «غيرت اكتشافاتهما كلياً مفهومنا للكون».

ويدرّس بيبلز في جامعة برينستون في الولايات المتحدة، فيما يدرس مايور وكيلو في جامعة جنيف، ويعمل الأخير أيضاً في جامعة كامبريدج البريطانية.

وسينال بيبلز نصف المكافأة المالية المرافقة للجائزة البالغة تسعة ملايين كرونة سويدية (نحو 830 ألف يورو) فيما يتقاسم العالمان السويسريان النصف الثاني.

ويتسلم الفائزون ميدالية ذهبية وشهادة في ستوكهولم من ملك السويد كارل جوستاف في إطار مراسم رسمية في العاشر من ديسمبر / كانون الأول المقبل في ذكرى وفاة المخترع السويدي ألفريد نوبل الذي أنشأ هذه الجوائز، وخصص لها الأموال من خلال منح ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.