شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المريخ تبخرت قبل 3.5 مليار سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبخّرت مياه بحيرات المريخ وأنهاره قبل نحو 3.5 مليار سنة «بسبب تقلبات في المناخ»، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «نيتشر جيوساينس».

ويعتقد على نطاق واسع أن الكوكب الأحمر ضم في الماضي مياهاً سائلة بكميات وفيرة مع وجود بحيرات وأنهار، وربما حتى محيط شاسع يغطي معظم سهوله الشمالية. لكن هذه المياه السائلة اختفت لأسباب مجهولة.

ودرس وليام رابين، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وفريقه، بيانات جمعها المسبار «كوريوسيتي» في عام 2017 من فوهة «جايل» التي يبلغ عمرها نحو 3.5 مليار سنة.

وقال رابين: «نعلم أنه خلال تلك الفترة كانت بيئة المريخ تتغير بشكل جذري. وقد تآكل غلافها الجوي بفعل الرياح الشمسية، وأدى هذا الأمر إلى تغيّر مناخ الكوكب بشكل كبير».

وأبرز تحليل لمئات الأمتار من الطبقات الجيولوجية في فوهة «جايل»، «وجوداً متقطعاً لرواسب الملح في الصخور الرسوبية»، وهو ما يشير إلى وجود فترات من التبخر الشديد للمياه في تلك الفترة.

وأوضح رابين: «اكتشفنا أنه كانت هناك تقلبات مناخية تراوحت بين فترات رطبة وجافة، كما أضاءت الدراسة على أنواع الأيونات التي كانت في المياه السائلة الجارية على سطح الكوكب الأحمر، كما بيّنت نوع التغيرات البيئية التي واجهتها الحياة في حال وجودها على المريخ في تلك الأوقات».