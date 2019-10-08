شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر في العراق والسلطات تعيد فتح الشوارع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بغداد وبقية المحافظات العراقية الثلاثاء حالة من الهدوء الحذر بعد أسبوع من احتجاجات دامية أودت بحياة أكثر من 100 شخص وأصابت أكثر من ستة آلاف آخرين.

وقالت القناة الفضائية العراقية الرسمية إن السلطات الأمنية أعادت فتح الطرق التي أغلقت أمنياً بشكل احترازي أثناء التظاهرات بما فيها المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم معظم المقار الحكومية وسفارات العديد من دول العالم بما فيها السفارة الأمريكية.

وبدت في اللقطات التلفزيونية التي بثتها القناة حركة المارة والمركبات طبيعية في شوارع وأحياء العاصمة فيما فتحت المتاجر والاسواق أبوابها أمام المتبضعين. كما استأنفت الدوائر الحكومية عملها بشكل منتظم. وشهدت محافظات أخرى منها واسط والديوانية وذي قار وميسان والبصرة والنجف حالة من الاستقرار الأمني بعد تراجع مظاهر الاحتجاجات فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه دوائر حكومية بإجراءات تلبية مطالب المتظاهرين، ويتعلق معظمها بإعادة مفصولين إلى وظائفهم ومنح قروض وتأمين فرص عمل للعاطلين وفتح باب التطوع للجيش.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد طالب أمس الاثنين بإجراء تحقيق قضائي في قتل المتظاهرين وعناصر الاجهزة الامنية في التظاهرات الاخيرة، م

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