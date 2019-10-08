شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يستبيحون المسجد الأقصى في «عيد الغفران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم مئات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى «عيد الغفران» من بينهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئل الذي قاد عملية الاقتحام.

وقالت تقارير فلسطينية إن «قطعان المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة». وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى منذ ساعات الصباح، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من المرابطين والمرابطات قرب باب الرحمة خلال عملية الاقتحام.

وقدم الحاخامات خلال الاقتحامات والجولة في الأقصى شروحات عن «الهيكل المزعوم».

وهددت شرطة الاحتلال شباناً ونسوة باعتقالهم وإبعادهم في حال الوصول والجلوس عند ساحة مصلى باب الرحمة.

واحتجزت شرطة الاحتلال بطاقات هوية المصلين على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وكان آلاف المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية باحة حائط البراق بال

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