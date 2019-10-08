دبي تفوز برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت دبي برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، واختير فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، رئيساً للجمعية حتى العام 2021.

وفي سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل «تويتر» قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي: «شهادة دولية جديدة بالثقة في الدور المؤثر لدولة الإمارات على خارطة العالم الاقتصادية، بفوز دبي برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار. الإنجاز ثمرة نهج الانفتاح والتعاون نحو تهيئة مناخ اقتصادي عالمي يخدم طموحات الشعوب».

وأضاف في تغريدة تالية: «نتمنى كل التوفيق للأخ فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في مهمته كرئيس للجمعية حتى العام 2021، ونأمل أن يواصل من خلال هذا الموقع تعزيز إسهام دبي ودولة الإمارات في تشجيع التدفقات الاستثمارية لخلق مزيد من فرص النمو».