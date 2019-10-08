شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: نتابع عن كثب سحب القوات الأمريكية من سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا روسيا مسبقاً بأي ترتيبات توصلتا إليها بشأن خطط لسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن روسيا ستنتظر لترى عدد أفراد القوات الأمريكية الذين سيتم سحبهم، مشيراً إلى أن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخطط لا تزال غير واضحة، قائلاً: «نتابع الوضع عن كثب شديد».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها استكملت كافة الاستعدادات لشن عملية عسكرية محتملة في منطقة شرق نهر الفرات في سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان ضرورة إقامة منطقة آمنة هناك بهدف «المساهمة في الاستقرار والسلام بالمنطقة حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العيش في أجواء آمنة». وشدد البيان على أن القوات المسلحة التركية لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء «ممر إرهابي» على حدود تركيا.

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