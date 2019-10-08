ترامب «بطل» مسلسل مستوحى من كتاب جيمس كومي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم استوديو «سي بي إس» إنتاج مسلسل قصير مستوحى من كتاب جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، الذي أقاله ترامب من منصبه وبات من أشرس منتقدي الرئيس الأمريكي.

ويؤدي براندن جليسون دور الرئيس الأمريكي، وفق ما كشف الاستوديو عبر حسابه في «تويتر».

واشتهر الممثل الإيرلندي (64 عاماً) الذي رشح مرات عدة لجوائز «جولدن جلوب» بأدائه المميّز لشخصية وينستون تشرتشل في «إنتو ذي ستورم» عام 2009، في حين يلعب الممثل الأمريكي جيف دانييلز المرشّح أيضاً لجوائز «جولدن جلوب» دور جيمس كومي.

وصدر «ايه هاير لوياليتي» في 17 إبريل/نيسان 2018 وكان من أوّل الكتب التي كشفت عن كواليس إدارة ترامب ووصفه بالأناني وغير النزيه، مشبّهاً الوسائل التي يلجأ إليها بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.

وبيعت أكثر من مليون نسخة من الكتاب في الولايات المتحدة.

ولم تكشف بعد مجموعة «سي بي إس» عن موعد عرض هذا المسلسل ولا القناة المعتمدة لبثّه.