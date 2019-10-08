خليجي متهم أمام نيابة دبي باقتحام غرفة فندق والتحرش بأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوجئت زائرة أوروبية (33 عاماً) بدخول زائر خليجي (21 عاماً) غرفتها في أحد الفنادق ومعه صديقه ثم جلس وأخذ يعد القهوة لنفسه كأنه صاحب الغرفة، وما لبث أن اقترب منها وتحرش بها في وجود صديقتها.

حكت المجني عليها تفاصيل ما حدث لها أمام نيابة دبي العامة التي حققت في الواقعة، قائلة إنها بينما كانت عائدة وصديقتها التي تحمل نفس جنسيتها من خارج الفندق، وبعد أن دخلتا الغرفة فوجئت بالمتهم يدفع الباب ويدخل هو وصديق له.

ثم جلس المتهم، وهو من جنسية خليجية، وبدأ يعد القهوة لنفسه وكأنه من سكان الغرفة وأخذ يتحدث إليها باللغة الإنجليزية ويطرح عليها أسئلة وكأنه على سابق معرفة بها.

وطلبت منه مغادرة الغرفة لكنه رفض، وقام من مكانه واقترب من المجني عليها وأمسك بها وتحرش بها. وتمكنت الشاكية، حسب روايتها، بمساعدة صديقتها من إخراجهما من الغرفة.

بعد قليل طرق الباب فوجدت المتهم قد عاد من جديد محاولاً الدخول مرة أخرى، فمنعته وانتظرت حتى اليوم التالي وأبلغت الشرطة.