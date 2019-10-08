«آياتا» تتوقع تضاعف حصة السياحة والطيران في اقتصاد الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) أن تبلغ حصة الطيران والسياحة من اقتصاد الإمارات ما يصل إلى 128 مليار دولار في 20 عاماً.

وقال مسؤول في آياتا الثلاثاء إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.

وقال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، في فعالية للاتحاد إن القطاع يساهم حالياً بمقدار 47.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعادل 13 في المئة من الناتج.

وأضاف أن من المرجح أن يدعم قطاع الطيران والسياحة الإماراتي 1.4 مليون فرصة عمل في العشرين عاماً القادمة مقابل 800 ألف وظيفة حالياً.

والإمارات هي مقر لشركتي طيران عالميتين كبيرتين هما طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وتعمل دولة الإمارات على مدى العقود الأخيرة على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط، ويزيد نصيب قطاعات الاقتصاد غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بشكل مطرد.

وتعتمد الإمارات استراتيجية مستقبلية للتنمية المستدامة تستهدف «ما بعد النفط» وأن يكون الاعتماد على صادرات النفط أقل ما يمكن مقابل تطوير قطاعات الاقتصاد الأخرى.