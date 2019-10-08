حمد المنصوري: هزّّاع يتمتع بحالة صحية ممتازة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

التقى هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي مع حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ويوسف حمد الشيباني المدير العام للمركز، والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء وسعيد كرمستجي مدير مكتب رواد الفضاء في مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء إن «هزاع المنصوري يخضع حالياً لمجموعة من الفحوص والاختبارات الطبية استكمالا لمهمته العلمية بعد عودته سالماً من محطة الفضاء الدولية وهو الآن يتمتع بحالة صحية ممتازة».

وأوضح المركز، أن هزاع المنصوري سيعقد مؤتمراً صحفياً في موسكو يوم غد الأربعاء، بمشاركة زميليه الرائدين، الأمريكي نك هايج والروسي أليكسي أوفشينين، اللذين عادا معه على متن مركبة سويوز إم إس 12 في الثالث من أكتوبر الجاري.

وكان المنصوري عبّر عن حنينه للإمارات، من خلال تغريدة نشرها على «تويتر» و«إنستجرام»، قال فيها: «رغم الأميال التي فصلتنا، كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض»، حيث أرفقها بثلاث صور لمنطقة ليوا في أبوظبي، كان التقطها خلال وجوده على متن المحطة الدولية للفضاء في الأول من أكتوبر الجاري.

ويمضي أول رائد فضاء إماراتي فترة إعادة تأهيل في العاصمة الروسية موسكو، يجري خلالها فحوصاً طبية وتحاليل مخبرية، قبل عودته إلى أرض الوطن، للتأكد من حالته الصحية عقب 8 أيام أمضاها في بيئة منعدمة الجاذبية على متن المحطة الدولية للفضاء.

فيما وثق هزاع المنصوري، طريقة تناوله للفطور «الريوق» على متن المحطة الدولية للفضاء، من خلال فيديو مكون من مقطعين، نشره مركز محمد بن راشد للفضاء على «إنستجرام».

وقدّم المنصوري شرحاً عملياً لآلية تناول الطعام في بيئة منعدمة الجاذبية، تتمثل في إضافة الماء الحار للطعام، مع الانتظار لمدة معينة، ثم بعد ذلك تناوله، وكذلك أهمية إغلاق عبوة الطعام، كي لا تتناثر حبيباته في المحطة.