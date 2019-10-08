الأردن يؤكد أن السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين

جاء ذلك خلال لقاء جرى في عمان، اليوم الثلاثاء، بين الوزير "الصفدي" ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري دي كارلو.

© Sputnik . Mohammad Hannon

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "استقبل الصفدي اليوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وبحث معها آليات تطوير الشراكة الفاعلة والمهمة بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في المجالات كافة".

وأكد أيمن الصفدي أن "الإرهاب عدو مشترك سيستمر الأردن في التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب.

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ومن جانبها، أكدت السيدة دي كارلو أهمية اجتماعات العقبة في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب، مستذكرة مشاركة الملك عبد الله الثاني في نداء كرايست تشيرش في باريس للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في آذار/مارس الماضي.

واستعرض الجانبان مستجدات عملية السلام، إذ أكد الصفدي أن السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا ضرورة وقف المجتمع الدولي ضد أي إجراءات أحادية لا شرعية تقوم بها إسرائيل.

كما تناولت المباحثات الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وإتاحة الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.