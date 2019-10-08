مصر تنشئ أول "غابة عمودية" في أفريقيا

وستكون هذه الغابة العمودية من تصميم المهندس المعماري الإيطالي والمخطط الحضري، ستيفانو بويري، بحسب صحيفة "وورلد إيكونوميك".

ويتألف المشروع من 3 مباني خضراء، أحدها بمثابة فندق واثنان من المباني السكنية، وسيتم تغطية هذه المباني بالنباتات، بـ350 شجرة و1400 شجيرة دائمة الخضرة، إذ تتنوع الأشجار لتشمل أكثر من 100 نوع، وستكون المكعبات النباتية ذات اكتفاء ذاتي وقادرة على إنتاج أكثر من 8 أطنان من الأوكسجين سنويا.

وتتميز الأشجار والشجيرات والنباتات الموجودة في المشروع، بأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأكسجين، كما أنها تنقي الهواء من الغبار.

وقال "بويري" أثناء إعلانه عن مشروعه للغابات العمودية:"ستصبح القاهرة أول مدينة في شمال أفريقيا تواجه التحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ والتحويل البيئي".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مشاريع العمارة الخضراء تنتشر في المدن الكبرى على نطاق واسع، ومنها حدائق سنغافورة باي باي إلى حديقة سيدني المركزية.