تركيا تدفع مزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود السورية

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إنه وصلت مزيد من التعزيزات للوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود السورية.

ونقلت الوكالة التركية عن مراسلها، قوله إنها وصلت 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة "أقجة"، القلعة الحدودية مع سوريا، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية "شانلي أورفة".

ونقلت "الأناضول" عن مصادر عسكرية، قولهم إن تلك التعزيزات العسكرية، تم إرسالها بهدف "تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن تفاصيل عملية قامت بها شمالي العراق بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، حيّدت 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

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وأشار البيان إلى "أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين بمنطقتي "هاكورك " و"حفتانين" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر: "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.