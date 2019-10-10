تعرف على هدية تركي آل الشيخ في "موسم الرياض" السعودي.. فيديو

فاجئ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اليوم الثلاثاء، جمهوره ومتابعيه في تغريدة جديدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهديته الخاصة بموسم الرياض من خلال أغنية بعنوان "تخيل" من كلمات تركي آل الشيخ والحان نواف عبدالله، وتوزيع R3hab، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر - منتصف ديسمبر.

وينتظر سكان مدينة الرياض فعاليات تعد الأكبر والأضخم على مستوى البلاد خلال الموسم الترفيهي "موسم الرياض"، الذي يأتي ضمن "مواسم السعودية"، التي تهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى.

وسيبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر "4 ملايين منهم من سكان الرياض"، وستتوزع أماكن الفعاليات على مواقع عدة ، هم: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.

وقال آل الشيخ فى فيديو سابق له عبر حسابه بموقع "تويتر": " أتمنى أن لا نسمع بأنه لا يوجد لدينا سوى فعاليات الغناء، يوجد فقط 50 فعالية غنائية من أصل 3 آلاف أى أنه يوجد 2950 أخرى".

وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم فى المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.

وتشمل الفعاليات 7 محاور، هي:

JOY:

وتشتمل فعالياتها على:

*مسيرة افتتاحية: يُفتتح الموسم في 17 أكتوبر بمسيرة من 60 عربة على امتداد شارع تركي الأول، وسيكون الحضور مجانياً "المنطقة 1 الرياض بوليفارد".

*الألعاب النارية: تجرى في ختام المسيرة افتتاحية، حيث ستتزين سماء الرياض بعروض الألعاب النارية المذهلة بوصفها إعلاناً رسمياً لبداية الموسم. "المنطقة ونتر وندر لاند، "7، 14، 21، 28 نوفمبر / 11، 15، 17، 24، 31 أكتوبر/ 5، 12 ديسمبر".

*بي تي إس: تحيي فرقة بي تي إس لموسيقى البوب الكورية حفلها الغنائي الأول في السعودية في 11 أكتوبر. "المنطقة 5 ملعب الملك فهد/ جامعة الملك سعود".

*مؤتمر جوي: يلتقي فيه جميع المهتمين بصناعة الترفيه من الشركات العالمية، "المنطقة 9 الملز، 13-14 أكتوبر".

*معرض جوي: تجمُّع عالمي للشركات العالمية المختصة في تقديم خدمات السياحة والترفيه داخل السعودية. "المنطقة 9 الملز، 13-14 أكتوبر".

*الصحفي والجوائز: سيتوِّج أبرز المؤثرين والمبادرين في صناعة الترفيه في العالم. "المنطقة 9 الملز، 13 أكتوبر".

*حفل العشاء: يستهدف الطبقة العليا من رواد الترفيه في العالم على مستوى عالٍ من الرفاهية، "المنطقة 9 الملز، 14 أكتوبر".

*ويزرد أوف أوز: مسرحية الرواية العالمية الشهيرة "ساحر أوز العجيب"، ستأتي على خشبة المسرح في الرياض. "المنطقة ٢-ب جامعة الأميرة نورة، 16 أكتوبر ٢٦ أكتوبر".

*ذا الوجنست "عرض الخدع البصرية": "المنطقة 4 ونتر وندر لاند، ٧ أكتوبر - ١٧ نوفمبر".

*لونا سينما: ستكون "سينما لونا" الخارجية مجهزة بعناية لتجربة مميزة للزائر. "المنطقة 1/ 4/ 11 الرياض بوليفارد - ونتر وندر لاند – سفاري، 11 أكتوبر- ١٥ ديسمبر".

*"رياض ونتر لاند": الشهيرة في لندن، ستأتي إلى الرياض. "المنطقة 4 - ١ أكتوبر- ٢١ ديسمبر".

*"دبليو دبليو إي": نجوم WWE يعودون للسعودية مجدداً. "المنطقة 5 ملعب الملك فهد، 1 نوفمبر".

*-ليلة البدر ومحمد عبده: "المنطقة 1 الرياض بوليفارد، 12 نوفمبر".

*-حفلات "لايف نيشن" العالمية: أبرز شركة متخصصة في الترفيه الحي في العالم، تنظم 5 حفلات غنائية. "المنطقة 1 الرياض بوليفارد، نوفمبر ٢٢-١٥-٨ / أكتوبر ٢٥-١٨".

*-حفلات روتانا الخليجية: لـ ٦ من أبرز نجوم الغناء في الخليج، منهم: حسين الجسمي، وأحلام الشامسي، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله. "المنطقة 1 الرياض بوليفارد، نوفمبر ٢٣-١٦-٩-٢ | أكتوبر ٢٦-١٩".

*حفلات عربية: يحيي ستة من أهم فناني الوطن العربي حفلات غنائية منها، ليلة نانسي عجرم، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي، وأليسا وعمرو دياب، من تنظيم بنش مارك. "المنطقة 1 الرياض بوليفارد، نوفمبر ٢١-١٤-٧ | أكتوبر ٣١-٢٤-١٧".

*مسرح إم بي سي "ناصر القصبي": ناصر القصبي الأيقونة الاستثنائية للكوميديا السعودية، يطل على الجمهور السعودي من جديد. "المنطقة ٢-ب جامعة الأميرة نورة، 20 أكتوبر - 20 نوفمبر".

ستاند أب كوميدي: عروض ارتجالية لنجوم الكوميديا السعودية. "الجنادرية".

*المسرح المصري: يشارك فيه أبرز الفنانين الذين لمعوا في المسرح المصري مثل محمد هنيدي، وأشرف عبدالباقي، ويحيى الفخراني، وأحمد عز. "المنطقة 3 الجنادرية 27-30 نوفمبر".

حلبة التزلج: أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، تضاهي حجم حلبة تزلج دبي بثلاثة أضعاف، متاحة للزوار، "المنطقة 4 ونتر وندر لاند 11 أكتوبر- ٢١ ديسمبر".

*داينمو: الساحر ستيفن فراين المشهور باسم داينمو والفائز بجائزة أفضل برنامج ترفيهي في العالم يقدم عروضه في "المنطقة 4 ونتر وندر لاند، 27-30 نوفمبر".

*حفلات باك تو باك: يختتم موسم الرياض بمجموعة من الحفلات الغنائية التي ستجمع أهم فناني الراب في العالم. "المنطقة 1 الرياض بوليفارد، ١٩-٢١ ديسمبر".

الإلهام

*مهرجان الرياض للألعاب: معرض ضخم متخصص في الألعاب الترفيهية الأحدث في العالم. "ا واجهة الرياض، 32-٢٩ أكتوبر".

*تجربة نيرف: تجربة أكثر من رائعة في فعالية نيرف العالمية، حيث يجتمع محبو التحدي والمغامرة لخوض المنافسات. " ونتر وندر لاند، 23 أكتوبر - ٢١ ديسمبر".

*معرض الليجو: يأتي تحت سقف واحد مع ملايين من قطع الليجو ونماذج ومنحوتات ضخمة، للصغار والكبار. "٤ ونتر وندر لاند، 11 أكتوبر- ٢١ ديسمبر".

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*بيتر مان: مسرحية "بيتر مان" الشهيرة بلحظاتها الموسيقية التفاعلية الرائعة. " قاعة المعارض، ٧-١٢ نوفمبر".

*"ذا كلر رن" سباق الألوان: سباق الألوان ومزجها، يأتي بأسعد خمسة كيلومترات. "1 الرياض بوليفارد، 26 أكتوبر".

*سيرك دوسيليه العالمي: يقدم السيرك أبهر العروض البصرية الاستعراضية والتجارب الترفيهية مع فريق متخصص، يتكوَّن من 450 شخصاً من شتى أنحاء العالم. " واجهة الرياض، 17 أكتوبر - ١٥ ديسمبر".

*"نايت جاردن" الحدائق الليلية: تفتتح الحديقة الليلية أبوابها بعد غروب الشمس حيث الظلام مع الأضواء الشاعرية والرومانسية. "منطقة المربع، ١أكتوبر- ١٥ ديسمبر".

*ثريلر: ليلة موسيقية للاستمتاع بأغاني مايكل جاكسون. " واجهة الرياض، ٢٩-١٩ أكتوبر".

*مهرجان الرعب: صمم هذا المعرض ليكون تجمعاً كبيراً لكل مَن يهوى الإثارة، حيث سيرتدي الجميع أزياء مخيفة إلى جانب مفاجآت أخرى. " واجهة الرياض، 23-٢٩ أكتوبر".

التذوق

*منطقة المطاعم العالمية: مكان واحد يجمع أهم المطاعم العالمية على مستوى عالٍ من الفخامة والرفاهية، حيث ستكون تجربة فريدة من نوعها كما وكأنك في شارع فيفث أفنيو في نيويورك، أحد أغلى الشوارع في العالم. " المربع، 1١ أكتوبر - ١٥ ديسمبر".

*تيست أوف الرياض: رحلة تذوق تجمع أفضل المأكولات اللذيذة والمتنوعة. "منطقة ونتر وندر لاند، 28 أكتوبر - ٢ نوفمبر".

*بازار أنا عربية: من كل أنحاء الوطن العربي سيجتمع البائعون المتميزون لعرض بضاعتهم المتنوعة من الأزياء الشعبية والعباءات وجميع أنواع البهارات والروائح المنعشة والمشغولات اليدوية. " الحي الدبلوماسي بالسفارات، ٦-١٠ نوفمبر".

*ليالي المحروسة: حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج. " الرياض بوليفارد، 17 أكتوبر - ١٧ ديسمبر".

*ليالي الدراعة: كما غنى محمد عبده "ليالي نجد ما مثلك ليالي غلاك أول وزاد الحب غالي" سيكون لليالي نجد ظهور يزيد "غلاتها" في القلوب. "الرياض بوليفارد، 17 أكتوبر - ١٧ ديسمبر".

رياض فاشن شو: عروض أزياء على مستوى عالمي في قلب العاصمة الرياض. "منطقة المربع، 4–5 نوفمبر".

الاكتشاف

*سفاري: تم جمع أندر الحيوانات على الإطلاق من كل بلاد العالم، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتميزة لكل عشاق المغامرات والاستكشافات ومحبي الحيوانات البرية. "المنطقة 11 سفاري، 1 نوفمبر -٣١ ديسمبر".

*تجربة ناسا: أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، يعرض نماذج فضائية عالية الدقة ومجسمات لرواد الفضاء، يحتوي على مجموعة استثنائية من 300 قطعة تاريخية من ناسا. "المنطقة ٢-أ أرض المعارض، 23-29 أكتوبر".

*معرض الصقور: عرض متكامل، يجمع هواة الصيد ومجموعة غير مسبوقة من الصقور، وسط أجواء تفاعلية وتثقيفية وكثير من العروض المميزة لإثراء تجربة المهتمين بالصقور وعالمها. "المنطقة ٢-أ أرض المعارض، 11 - 15 أكتوبر".

الخيال

*إنمي: معرض يلتقي فيه الكبار والصغار بنجوم الإنمي الشهيرة للتعرف عن قرب على جميع شخصيات الكرتون اليابانية. "المنطقة 2أ واجهة الرياض، 14- 17 نوفمبر".

*كوميك كون: بعد نجاح كوميك كون جدة، يعود من جديد إلى الرياض. "منطقة واجهة الرياض، 14-17 نوفمبر".

*ليج أوف ليجندز: تجمع لخوض التحدي لمحبي لعبة ليج أوف ليجندز عبر أكبر شبكة معلوماتية للألعاب. "الرياض بوليفارد، 5-7 ديسمبر".

*معرض إنسومنيا: معرض ضخم يجمع كل الألعاب الإلكترونية. "، واجهة الرياض، 27-30 نوفمبر".

*سوبر كلاسيكو: لمحبي الكرة العالمية، يمكنهم حضور مباراة لكرة القدم ضمن دوري سوبر كلاسيكو الشهير في العاصمة الرياض. " ملعب الملك فهد، 15 نوفمبر".

معرض ريال مدريد: يمكن تجربة يوم لا ينسى، وخوض تجربة سينمائية بزاوية 360 درجة لمشاهدة ملعب ريال مدريدBernabéu الشهير، وسيكون هناك عرض لجوائز النادي التاريخية. "ونتر وندر لاند، 15 أكتوبر- 21 ديسمبر".

السرعة

*معرض بوننيير للسيارات: فعالية رفيعة المستوى تناسب مَن لديهم شغف بكل ما يتعلق بجميع أنواع السيارات. "في منطقة الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

*"سعودي كار شو " معرض السيارات السعودي: من أكبر التجمعات لمقتني السيارات في العالم، ملتقى يستهدف فئة رجال الأعمال وصناع القرار في العالم. "المنطقة 3 الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

*سباقات سيم: تجمُّع لمحبي سباق المحاكاة للسيارات، حيث السرعة والانعطافات والتحدي. " الجنادرية، 21- 26 نوفمبر".

*هوت ويلز: حلبة هوت ويلز لسيارات السباقات السريعة. " الجنادرية، 21 -26 نوفمبر".

مونستر جام: حلبة عنوانها الإثارة، تحتوي على سيارات ضخمة لا تهاب أي شيء حيث تقدم عرضها الجنوني. "الجنادرية ، 21-26 نوفمبر".

*"بوليس أكاديمي شو": عرض ترفيهي لأكاديمية الشرطة. " الجنادرية، 21-26 نوفمبر.

*مهرجان فيراري: عرض عالمي لسيارات فيراري الإيطالية. " الجنادرية. 24-25 نوفمبر".

*"هيومن كانن بول" عرض المدفع البشري: فعالية ستغير المشهد أمام الجماهير عبر إطلاق شخصٍ، اختار الجنون، ونجح في ذلك. " الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

*ماراثون الرياض: أكبر ماراثون في السعودية، يشارك فيه هواة الجري لمسافات طويلة من جميع أنحاء العالم. " ملعب الملك فهد، 30 نوفمبر ".

*فوت بارك: ملعب كرة قدم مغلق. "المنطقة 4 ونتر وندر لاند، 12 أكتوبر إلى 21 ديسمبر".

الصحارى

*الثمامة:ستنبض بالأنشطة البرية المتنوعة والمخيمات الصحراوية. "المنطقة 11 محمية الملك خالد، 1-21 ديسمبر".