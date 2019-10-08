دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MSI Alpha 15 أول جهاز حاسب مخصص للألعاب بمعالج وكرت شاشة بدقة 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MSI عن جهاز MSI Alpha 15 وهو أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب الذي يرتكز على معالج وكرت شاشة بدقة تصنيع 7 نانومتر، بسعر يبدأ من 999 دولار.

ينطلق جهاز MSI Alpha 15 كأول جهاز حاسب محمول مخصص للألعاب يأتي بكرت شاشة Radeon RX 5500M التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، والتي أعلن عنها مؤخراً من AMD، كما يأتي بذاكرة 4 جيجا بايت رام في GDDR6، ومعالج Ryzen 7 3750H الذي يرتكز أيضاً على دقة تصنيع 7 نانومتر.

وتقدم شركة MSI اثنان من النماذج لجهاز الحاسب المحمول MSI Alpha 15، حيث يأتي النموذج الأول بشاشة IPS بحجم 15.6 إنش والتي تدعم دقة عرض 1080 بيكسل مع معدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة تقنية FreeSync، بينما يأتي النموذج الثاني من الجهاز بشاشة بشاشة IPS بحجم 15.6 إنش والتي تدعم مع معدل تحديث 120Hz، مع تقنية FreeSync.

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أيضاً يضم جهاز Alpha 15 عدد 7 من أنابيب التبريد الحراري، والتي تتكامل مع تقنية SmartShift من AMD، حيث من المقرر أن تعمل هذه التقنية على دعم تبريد وحدة المعالجة وكرت الشاشة في نفس الوقت، حيث يمكن ملاحظة هذه التقنية بشكل واضح عند تحميل الألعاب.

وينطلق النموذج الرئيسي من جهاز Alpha 15 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 999 دولار، أو 16 جيجا بايت رام بسعر 1099دولار، مع خيارات تخزين في فتحة M.2 combo التي تدعم محرك أقراص يرتكز على SATA، أو PCIe 3.0 في ذاكرة SSD فلاشية.

المصدر

هذا الموضوع MSI Alpha 15 أول جهاز حاسب مخصص للألعاب بمعالج وكرت شاشة بدقة 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.