دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني توقف ربط حسابات المستخدمين على بلايستيشن 4 مع فيس بوك

قامت سوني بوقف ربط أجهزة بلايستيشن 4 مع فيس بوك بشكل مفاجئ، فيما تقول شبكة التواصل أنها تسعى لإعادة الخدمة.

أوقفت شركة سوني وبشكل مفاجئ إمكانية ربط حسابات المستخدمين على فيس بوك مع أجهزة بلايستيشن 4 الخاصة بهم، ما يعني أن المستخدمين لن يستطيعوا الوصول للشبكة الاجتماعية عبر أجهزتهم ولا إيجاد أصدقائهم المشتركين عبر المنصة، أو حتى مشاركة مقاطع الألعاب أو الصور مباشرة، كما أن يكون بإمكانهم تعيين صورة حساب الفيس بوك كصورة “أفاتار” على أجهزتهم.

ولم توضح شركة سوني سبب هذه الخطوة، لكنها قالت باختصار: “نتأسف على أي ازعاج”، وذلك ضمن إعلانها على موقعها.

وقالت الشركة أن جميع المزايا الأخرى المتعلقة بحساب بلايستيشن ستستمر على نفس الشاكلة، باستثناء ما يتعلق بفيس بوك فقط.

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وربما تأتي هذه الخطوة في ظل اختراقات فيس بوك المستمرة لخصوصية المستخدمين ومشاركة بياناتهم مع جهات خارجية لبيعها والاستفادة منها في الإعلانات، لكن أكبر منصات التواصل الاجتماعي لا ترغب بالوقوف ساكنة بهذا الخصوص، حيث تحدثت لموقع Kotaku برغبتها في توقيع عقد جديد مع سوني يضمن تحسين عملية ربط أجهزتها مع حساباتهم بفيس بوك.

إليكم قائمة المزايا التي ستتوقف مع الخطوة التي اتخذتها سوني:

لن يكون بمقدور المستخدمين ربط حسابات فيس بوك مع حسابات بلايستيشن؛ يشمل قائمة الأصدقاء وإضافتهم.

لن يكون بمقدور المستخدمين استيراد وتعيين صور حساباتهم بفيس بوك كصور شخصية لحساباتهم ببلايستيشن، ويمكن تعيين صورة بديلة بإحدى الخطوات التالية: الذهاب للإعدادات، إدارة الحساب، معلومات الحساب، الملف الشخصي، ثم صورة الملف الشخصي. رفع صورة لتطبيق بلايستيشن عن طريق الهاتف. بالضغط على الزر الرئيسي على اليمين، اختيار تغيير الحالة، ثم إعدادات الحساب، وبعدها تعيين صورة الحساب.



المصدر:

Sony

التدوينة سوني توقف ربط حسابات المستخدمين على بلايستيشن 4 مع فيس بوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.