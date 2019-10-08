دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

من أشهر طرق سرقة حسابات مستخدمي الشبكات الاجتماعية هي بإرسال رسالة بريدية مزيفة لهم تبدو بشكلها الخارجي العام وكأنها مرسلة بشكل رسمي من الموقع، لكنها تحوي روابط تؤدي لصفحات تسرق بيانات دخول المستخدم.

انستجرام لديها ميزة أمنية جديدة من شأنها مساعدتك أن تعرف أن الرسالة التي وصلتك على بريدك الإلكتروني صادرة بالفعل منها أم أنها رسالة تصيد واحتيال وسرقة حسابات؟.

الميزة الجديدة تدعى Emails from Instagram وهي قسم خاص ضمن تطبيقها يمكن الوصول إليه عبر التوجه إلى الإعدادات – الأمان وذلك لمعرفة الرسائل التي أرسلتها انستجرام لك خلال آخر 14 يوم. وتقسم الميزة الرسائل المرسلة إلى رسائل تتعلق بأمان الحساب و رسائل أخرى.

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بالتالي لو وصلتك رسالة بريدية تدّعي أنها من انستجرام وتطلب منك القيام بتصرفات مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو الدخول إلى صفحة معينة، يمكنك التأكد من مصداقية الرسالة عبر التوجه إلى القسم المذكور وإن كانت ضمن لائحة الرسائل المرسلة فهي آمنة.

وكانت قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة حملة سرقة حسابات مستخدمي انستجرام عبر استخدام تزييف يخص تقنية التحقق بخطوتين. وينصح تفعيل هذه الميزة لزيادة أمان حسابك.

التدوينة انستجرام تتيح طريقة لاكتشاف رسائل التصيد والاحتيال ظهرت أولاً على عالم التقنية.