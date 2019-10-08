دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تتوقع إرتفاع في أرباح الربع الثالث من 2019 يصل إلى 6.4 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت العملاق الكوري في تصريحاتها مؤخراً على أن الشركة ستشهد إرتفاع في الأرباح في الربع الثالث من 2019، كما أشارت إلى توقعات بتحقيق أرباح بقيمة 6.4 مليار نتيجة للمبيعات الجيدة لهواتف Galaxy Note 10.

كانت شركة سامسونج قد حققت أرقام قياسية في أرباح السنوات الأخيرة من مبيعات الهواتف الذكية، ورغم إنخفاض أرباح الشركة في الربع الثاني من 2019 نتيجة لتراجع الطلب على الذاكرة، إلا أن العملاق الكوري تؤكد اليوم على إرتفاع أرباح الشركة في الربع الثالث.

لا تزال أرباح العملاق الكوري منخفضة عن نفس الربع في العام الماضي بنسبة تصل إلى 56%، إلا أن أرباح الشركة ترتفع عن الربع الثاني بقيمة 800 مليون دولار.

كما تشهد الإيرادات السنوية أيضأً إنخفاض إلى 51.3 مليون دولار، إلا أن الإيرادادت ترتفع بقيمة 3.9 مليار دولار عن الربع الماضي، كما تتخطى هذه الأرقام توقعات محللي السوق.

Advertisements

ويعود إرتفاع أرباح سامسونج خلال الربع الثالث من 2019 نتيجة لإرتفاع مبيعات سلسلة هواتف Galaxy Note 10، وأيضاً زيادة الطلب على شاشات OLED من الشركة، حيث قدمت سامسونج لوحات OLED لسلسلة هواتف iPhone 11.

يذكر أن سامسونج ستكشف عن تقريرها المالي لهذا الربع رسمياً مع نهاية الشهر الجاري، لنتعرف على تفاصيل مبيعات العملاق الكوري بشكل أوضح.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تتوقع إرتفاع في أرباح الربع الثالث من 2019 يصل إلى 6.4 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.