دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: FisicaMaster Pro يسمح لك بتعلّم وحل التمارين الفيزيائية في أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

FisicaMaster Pro هو تطبيق جديد متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد، وقد صُمم لطلاب الفيزياء في المدارس الثانوية والجامعات. والذي بدوره يسمح للطلاب باكتساب المعرفة الأساسية للمواضيع الفيزيائية وحل المشكلات بفضل وظيفة الحاسبة.

حيث تسمح لك الآلة الحاسبة بحل التمارين والفحوصات عن طريق إدخال البيانات “السرعة، التسارع، إلخ” والحجم الذي يمكن العثور عليه “المساحة، الوقت، إلخ” وفي لحظة ستحصل على حل التمرين بالصيغ والنتيجة.

وهنا يتضمن تطبيق FisicaMaster Pro أكثر من 60 من المواضيع أبرزها:

الكميات الأساسية.

المشتقات والمُتجهات.

المقاييس والأخطاء المنهجية والعشوائية.

السرعة والتسارعز

الحركة المستقيمة والدائرية والمتناغمة.

قوانين كبلر وقانون الجاذبية الشاملة.

التغيرات في حالة المادة.

الديناميكا الحرارية وديناميكا الموائع.

الطاقة والشحن الكهربائي والموجات الكهرومغناطيسية

وغير ذلك الكثير.

بالتالي يُوفّر تطبيق FisicaMaster Pro فرصة لتعلّم الفيزياء في أي مكان مع أسلوب صياغي وممارسة دورية.

أخيرًا، التطبيق متوفّر بنسختين الأولى مجانية ولكن تدعم الإعلانات، والثانية مدفوعة ليس فيها أي شكل من أشكال الإعلانات.

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بحيث يمكنك شرائها بسعر 2.99$، وذلك بالتوجّه لصفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

تحميل تطبيق FisicaMasterPro على أندرويد.

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