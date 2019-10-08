شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر نفقا يحوى ورشا لصنع الطائرات المسيرة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش السورى، اليوم الثلاثاء، نفقا تستخدمه الجماعات المسلحة فى إخفاء الذخائر، ويحتوى على ورش لتصنيع الطائرات المسيرة جنوبى إدلب.

وقال مصدر عسكرى سورى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "إن الذخائر التى تم العثور عليها فى النفق حصل عليها المسلحون من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى "الناتو".

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وأشار المصدر، إلى أنه عادة ما تكون لهذه الأنفاق تفرعات أخرى، وتكون مجهزة بالكهرباء، وتحتوى على فتحات للتهوية، لافتا إلى أنه تم تدمير عشرات الأنفاق فى إدلب منذ بداية الحرب، كان يحتمى بها المسلحون أثناء الغارات الجوية.