شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السعودى اليوم الثلاثاء، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "تطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة فى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط.
"وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالا".
وتعرضت منشأتا النفط التابعتان لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو للهجوم في 14 سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وحرائق وأضرار نجم عنها خفض إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للنصف نتيجة توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودى: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.