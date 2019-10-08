- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
الأطعمة الغنية بالحديد تعرقل امتصاص الجسم لليكوبي
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت نتائج دراسة جديدة إن الأطعمة الغنية بالحديد تعرقل امتصاص الجسم لليكوبين، وهو المادة التي توجد في الطماطم (البندورة) وتعمل كمضاد للسرطان والأكسدة.
وتوفر الطماطم مجموعة من الفوائد الصحية مثل الوقاية من ارتفاع الضغط، ومن الأورام السرطانية، والحفاظ على صحة العيون والقلب.
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية أوهايو قد يحصل الجسم على نصف الليكوبين الموجود في الطماطم فقط عند تناول طعام غني بالحديد معها، مثل الفول والبقول أو اللحوم.
ووفقاً لتقرير دورية "نيوتريشن أند فود ريسيرش" يعني ذلك أنه عند إضافة الصلصة إلى بعض الأطعمة مثل المعكرونة المدعّمة بالحديد قد يؤدي ذلك إلى حرمان الجسم من حصة غير قليلة من الفوائد الوقائية للطماطم.
ويوفر الليكوبين الموجود في الطماطم وقاية من سرطان الجلد والرئة والعيون والقولون، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.
ويتطلّب الحصول على فوائد الليكوبين الموجود في الطماطم طبخها، فالجسم لا يستفيد كثيراً منه في الطماطم النيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الأطعمة الغنية بالحديد تعرقل امتصاص الجسم لليكوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.