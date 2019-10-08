شاهد.. الفنانة الكويتية آلاء الهندي تهاجم بعض الشباب

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

آلاء الهندي

كتب الكويت - الخليج 365

هاجمت الفنانة الكويتية، آلاء الهندي، بعض الشباب.



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وقالت في تسجيل مصور - يعيد نشره "الخليج 365" - إن بعض الشباب لا يبالي بالمشاكل النفسية مع أصحاب بعض الشباب.

وذكرت أن بعض الشباب يعاني وصاحبه يعلم بذلك ولكن ما يكلمه وكأن الأمر طبيعي.

وتحدثت أن بعض الشباب يقولون لأصحابهم بأن التعب النفسي صاحبه.