شاهد.. الفنانة الكويتية آلاء الهندي تهاجم بعض الشباب

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
آلاء الهندي
كتب
الكويت - الخليج 365
هاجمت الفنانة الكويتية، آلاء الهندي، بعض الشباب.
وقالت في تسجيل مصور - يعيد نشره "الخليج 365" - إن بعض الشباب لا يبالي بالمشاكل النفسية مع أصحاب بعض الشباب.
وذكرت أن بعض الشباب يعاني وصاحبه يعلم بذلك ولكن ما يكلمه وكأن الأمر طبيعي.
وتحدثت أن بعض الشباب يقولون لأصحابهم بأن التعب النفسي صاحبه.
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