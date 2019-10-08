ظهور حوت أحدب بلون رمادي مائل إلى الزرقة بلندن.. ماذا حدث؟

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
حوت
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متابعات_الخليج 365
ظهر حوت أحدب بلون رمادي مائل إلى الزرقة وبطول 5 أمتار على الأقل في نهر التايمز شرق لندن بعد عام تقريبا على ظهور حوت أبيض في العاصمة البريطانية للمرة الأولى.
وقال متحدث باسم هيئة ميناء لندن التي تشرف على النهر: "متأكدون بنسبة 99.9% من أنه حوت أحدب، شوهد مرات عديدة".
وكان حوت أبيض أُطلق عليه اسم "بيني" أمضى نحو 3 أشهر في نهر التايمز العام الماضي.
ويمكن أن يصل وزن الحوت الأحدب إلى 40 طنا وطوله إلى 18 مترا، ويهاجر قاطعا آلاف الأميال سنويا بينمناطق التغذية الغنية عند القطب الشمالي ومناطق التكاثر في المياه المدارية.
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