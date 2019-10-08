إطلاق لوحة المفاتيح تخاطب المستخدمين كثيري الكتابة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

لوحة مفاتيح

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق لوحة المفاتيح Classic Ergonomic Keyboard الجديدة، التي تخاطب المستخدمين كثيري الكتابة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح Classic Ergonomic Keyboard الجديدة تمتاز بالتقسيم الواضح لنطاق المفاتيح المخصصة لليد اليمني واليد اليسرى، وزر المسافة، الذي يمتد على الجانبين، إضافة إلى وجود ارتفاع في الوسط ومسند كبير لراحة اليد.

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ومن ضمن الوظائف الجديدة بلوحة المفاتيح Classic Ergonomic زر الرموز التعبيرية Emoji وكذلك زرOffice، ويتم توصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر عن طريق كابل USB، ومن المقرر إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر 50 دولاراً.

وإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة الأمريكية من خلال لوحة مفاتيح البلوتوث Bluetooth Keyboard الجديدة إلى تلبية متطلبات المبتدئ، حيث تقدم لهم لوحة مفاتيح بالوظائف الأساسية فقط وبتكلفة منخفضة.

وتزخر لوحة البلوتوث الجديدة من مايكروسوفت بزر الرموز التعبيرية Emoji وزر Office، كما أنها تدعم وظيفة الاقتران السريع في بيئة عمل نظام ويندوز 10، حيث يتعرف النظام على لوحة المفاتيح تلقائياً ويوفر إمكانية إنشاء الاتصال، وأعلنت شركة مايكروسوفت أن لوحة المفاتيح الجديدة تتكلف حوالي 60 دولاراً.