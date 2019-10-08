السودان يتلقى نصف دعم يبلغ 3 مليارات دولار تعهدت به السعودية والإمارات

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واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنيه السوداني".
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