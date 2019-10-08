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© AFP 2019 / FEDERICO PARRA
وأضاف الوكالة: "مجلس الوزراء يقرر التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية".
وقرر مجلس الوزراء كذلك "التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومجال الإدارة الضريبية، ومجال أمن الطيران المدني، ومجال التعاون الإعلامي".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يوافق على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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