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مجلس الوزراء السعودي يوافق على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط

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© AFP 2019 / FEDERICO PARRA

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء: "مجلس الوزراء يوافق على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام سمو وزير الطاقة أو من ينيبه بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي".

وأضاف الوكالة:  "مجلس الوزراء يقرر التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية".

وقرر مجلس الوزراء كذلك "التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومجال الإدارة الضريبية، ومجال أمن الطيران المدني، ومجال التعاون الإعلامي".

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