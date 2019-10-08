وزير الإنتاج الحربي المصري يتحدث عن التعاون مع روسيا في "مشروع نووي سلمي"

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وقال "العصار" في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش "الأسبوع الصناعي الكبير" في العاصمة المصرية القاهرة، إن وزارة الإنتاج الحربي المصرية مسؤولة عن الجانب الخاص بتوطين الصناعات التي ستمد المشروع النووي الروسي بالمعدات والصناعات المصرية.
© Sputnik . Alaa Almotairy
وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري أن المشروع النووي السلمي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، كما أنه سيمد البلاد بكم كبير من الكهرباء، ويمتاز بأن تكلفة تشغيله أقل بكثير من الطاقة التي تعتمد على الفحم والسولار.
وشدد الوزير على أن العلاقة بين مصر وروسيا طيبة للغاية، بدءا من الرئيسين المصري والروسي عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وحكوماتهما وشعبيهما، لافتا إلى أن مصر تستثمر هذه العلاقة لإقامة مشروعات كبيرة.
وتعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".
يضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.
تضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.
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