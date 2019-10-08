الجيش اللبناني يعلن اختراق طائرة إسرائيلية مسيرة أجواء البلاد

وأفاد بيان للجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة عن بعد "درون" إسرائيلية، خرقت الأجواء اللبنانية فوق البحر غرب رأس الناقورة لمسافة حوالى 365 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثمّ توارت عن الأنظار فوق المياه الإقليمية اللبنانية، بحسب وكالة "النشرة" اللبنانية.

وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.