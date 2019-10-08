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ولفت "التراس" في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الهيئة تعرض بعض منتجاتها في "الأسبوع الصناعي الكبير"، المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، التي من الممكن استخدامها في مشروع الضبعة.
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ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع الشركات الروسية، من أجل تغطية مطالب السوق المصري، وكذلك تلبية مطالب السوق الأفريقي، في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة حاليا بين 56 دولة.
وتعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".
يضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.
تضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نتعاون مع الشركات الروسية لتغطية مطالب السوق المصري والأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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