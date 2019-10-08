قطر تطلق "أكبر مشروع في منطقة الخليج"

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكعبي في مؤتمر بلندن، اليوم الثلاثاء: "أطلقنا بنجاح منشأة في قطر. هي أكبر منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون في المنطقة"، موضحا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأوضح الكعبي أنه سيجري اختيار شركة واحدة فقط لبناء أربع وحدات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن خطط توسع في مجمع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.
وأضاف الكعبي: "وحدات الغاز الطبيعي المسال الفعلية ستمنح لشركة واحدة".
وتعزز خطط التوسع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المئة وهو مشروع تتنافس عليه بشدة شركات كبرى في قطاع الطاقة.
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