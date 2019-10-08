قطر تطلق "أكبر مشروع في منطقة الخليج"

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكعبي في مؤتمر بلندن، اليوم الثلاثاء: "أطلقنا بنجاح منشأة في قطر. هي أكبر منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون في المنطقة"، موضحا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وتعتبر قطر دولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إنتاجها حاليا 77 مليون طن سنويا، وتخطط الدوحة لزيادته ليصل إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2023.

وأوضح الكعبي أنه سيجري اختيار شركة واحدة فقط لبناء أربع وحدات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن خطط توسع في مجمع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.

وأضاف الكعبي: "وحدات الغاز الطبيعي المسال الفعلية ستمنح لشركة واحدة".

وتعزز خطط التوسع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المئة وهو مشروع تتنافس عليه بشدة شركات كبرى في قطاع الطاقة.