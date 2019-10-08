الكويت تعلن انتهاء أزمة المحتجزين في قبرص

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وقال الجار الله إن "السلطات القضائية القبرصية قامت صباح أمس برفع منع السفر عن المواطنين الكويتيين في قبرص"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
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وأضاف: "تم تسليمهم جوازات سفرهم على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهم وبين مواطنين بريطانيين"
وتابع: "المواطنين الكويتيين سيعودون إلى البلاد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على طيران الخليج".
وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا في متابعة مواطنينا في الخارج وتقديم يد العون لهم.
ولفت الجار الله إلى أن "الوزارة تابعت قضية مواطنينا في قبرص منذ البداية، وجهودها الحثيثة والمتواصلة تكللت بالنجاح وتم رفع منع السفر عنهم وتسليمهم جوازات سفرهم".
وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت في أغسطس/آب الماضي، 10 مواطنين على خلفية شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.
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