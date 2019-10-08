القوات الجنوبية اليمنية تستعيد بلدة الفاخر في الضالع من "أنصار الله"

القاهرة- سبوتنيك. وذكر الناطق باسم القوات الجنوبية المشتركة ماجد الشعيبي، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن القوات الجنوبية المشتركة أحكمت سيطرتها على بلدة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع عقب هجوم واسع على مواقع "أنصار الله".

وأضاف الشعيبي أن التقدم الميداني يأتي بعد تمكن تلك القوات من تحرير منطقة الزبيريات وما جاورها، وخاصة موقع الذاري المطل على قرية ذيبان والتقدم صوب مواقع تبة القراميد في باب غلق، لافتا إلى أن هذه القوات ستتوجه بعد تمكنها من السيطرة على الفاخر إلى تحرير وتأمين مناطق محافظة إب وسط اليمن، المتاخمة للضالع.