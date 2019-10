دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Oxygen Circle عبارة عن حزمة أيقونات بالآلاف مستوحاة من OxygenOS © Tech World قدمت بواسطة

Oxygen Circle هو تطبيق يسمح لك بتخصيص الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد. وذلك من خلال مجموعة من الأيقونات الدائرية المستوحاة من نمط OnePlus OxygenOS ، بالإضافة إلى تضمنيه لمجموعة من الخلفيات متنوعة العالية الدقة.

بدوره، تتضمن حزمة الأيقونات نحو 4955 رمزًا بدقة 2K SuperHD +300×300 بكسل مصممة بعناية وتم إنشاؤها باستخدام عملية عرض ثلاثية.

كما ويوفر Oxygen Circle أيضًا 75 خلفية عالية الدقة بدقة تصل إلى 2K (2000 × 2000 بكسل) وتحديثات دورية مضمونة.

وهنا، يتوافق التطبيق مع معظم اللانشرات المعروفة بما في ذلك:

“ABC, Action, ADW, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, Holo HD, iTop, KK, Lucid, M, Mini, MN, New, Next, Nougat, Nova, S, Smart, Solo, V, ZenUI e Zero”.

ومع ذلك، يمكن تطبيق حزمة الرموز أيضًا من خلال إعدادات المشغِّل التي يستخدمها العديد من الآخرين مثل Arrow و ASAP و Evie و Cobo و Line و Mesh وغيرها.

فضلًا عن وجود أداة طلب للأيقونات المفقودة، وبذلك أي تطبيق مُثبت لديك لم تجد أيقونته، يمكنك الاستعانة بهذه الأداة وطلبها.

أخيرًا، وكما تعودنا مع معظم هذه التطبيقات، تطبيق Oxygen Circle غير مجاني، وهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ وبدون أي عمليات شراء داخلية.

ويكفي أن يكون جهازك يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 فأحدث لكي تستفيد من التطبيق.

تحميل تطبيق OxygenCircle على أندرويد.

