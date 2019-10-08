دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Sfondi gratis الجديد يُوفّر لك آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

Sfondi gratis هو تطبيق جديد موجّه لمستخدمي أندرويد حصرًا، بحيث يُوفّر معه مجموعة من الخلفيات الثابتة والمتحركة وخلفيات ثلاثية الأبعاد بجودة 4K وجميعها مختار بعناية.

وهنا، يتضمن التطبيق نحو 10،000 خلفية متاح بشكل مجاني وبالكامل، على أن يتم تنظمها في فئات مختلفة لسهولة التصفّح والبحث.

وفيما يلي الفئات التي يُقدّمها التطبيق من هذه الخلفيات:

“رسومات ثلاثية الأبعاد، خلفيات الحيوانات، خلفيات الأنيمي، خلفيات الطعام والمشروبات، وخلفيات التصوير الفوتوغرافي، والمشاهير، والرياضة، والخيال العلمي، والطائرات والسيارات والدراجات النارية”.

كذلك هناك خلفيات الفضاء والمجرة والهندسة والطبيعة والحرف والزهور والمحيطات وغير ذلك الكثير، كما ويسمح لك التطبيق بتغيير خلفية الشاشة تلقائيًا وتم تحسينه لتوفير طاقة البطارية .

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وفي حالة أردت الإطلاع على الخلفيات الجديدة والمُضافة بشكل دوري، ببساطة تستطيع تنشيط خيار “الحصول على إشعارات” فور وجود جديد.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، فتطبيق Sfondi gratis متوفّر على أندرويد مجّانًا ودون أي عمليات شراء داخلية، ولكنه مدعوم بالإعلانات.

ولتحميله انتقل إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من هنا، على أن يدعم أندرويد 6.0 فأحدث.

التدوينة تطبيق Sfondi gratis الجديد يُوفّر لك آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.