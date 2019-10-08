دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: أبطأ وأسرع إنترنت في العالم العربي خلال 2019

لا شك أن شبكة الإنترنت صارت جزء أساسيًا من نظام حياتنا اليومي، ولم يعد بالإمكان الاستغناء عنها، سواء لإنجاز الأعمال أو للدراسة أو حتى كوسيلة للترفيه.

إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم وهذه هي مميزاتها alqiyady 1 إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم وهذه هي مميزاتها

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وهذا ما يجعل شركات التكنولوجيا في أغلب دول العالم تهتم بتطوير شبكاتها لخدمة المستخدمين، وتوفير أحدث التقنيات التي من شأنها جعل خدمة الإنترنت لديهم أكثر سرعة وسلاسة.

ولأن سرعات الإنترنت تختلف من دولة إلى أخرى، فقد قام موقع speedtest العالمي بإعداد بإعداد قائمة تتضمن أبطأ وأسرع إنترنت في العالم العربي خلال عام 2019، حيث يمكنكم التعرف عليها في الإنفوجرافيك التالية:

© alqiyady إنفوجرافيك: أبطأ وأسرع إنترنت في العالم العربي خلال 2019المزيد:

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