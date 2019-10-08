شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: الإمارات تعهدت للبنان بالدعم المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية، أن رئيس الوزراء سعد الحريرى قال اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى تعهدا بمساعدة مالية من الإمارات خلال زيارته لها.

وقال الحريرى فى تصريحات لصحفيين "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبنانى ونعمل على هذا الموضوع"، "الجو إيجابي جدا وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها وقريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات" بحسب ما أورده الجديد. وردا على سؤال عن إمكانية أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري "هذا الموضوع يحتاج درسا" وذلك بحسب قناة إم.تي.في اللبنانية.

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