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محمد بن زايد يستقبل وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة " IACP "، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

 

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رحب خلال اللقاء، الذى جرى فى قصر البحر فى أبوظبى، بالوفد، وبارك مذكرة التفاهم التى وقعتها أمس وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة، بشأن افتتاح المكتب الإقليمى للجمعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أبوظبى.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن استضافة دولة الإمارات للمكتب الإقليمى للجمعية، يعزز مكانتها وحضورها الهام فى احتضانها مقرات الهيئات الدولية وأنشطتها وبرامجها، إيمانا منها بأهمية التعاون المشترك، والدور الذى تقوم به هذه الهيئات فى خدمة قضايا الإنسان وأمنه وتنميته واستقراره.

 

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بتطور أنظمة الشرطة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواكبتها أحدث التقنيات الحديثة وكفاءة منتسبيها.

 

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محمد بن زايد  يتسقبل وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة

 

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ولى عهد أبوظبى  يستقبل وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة

 


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 الشيخ محمد بن زايد يستقبل الفريق الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية 

 

 


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 ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يكرم وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة "

 


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الشيخ محمد بن زايد يستقبل وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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