شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لانتخابات تونس": غدا الإعلان الرسمى للنتائج الأولية لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق بوعسكر نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنه من المقرر أن تعلن الهيئة صباح الغد الأربعاء النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، لتبدأ بعدها مرحلة تلقى الطعون لمدة 3 أيام، موضحا أن القانون للهيئة 3 أيام كأقصى أجل للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انتهاء الاقتراع، وفقا للعربية الحدث.

أضاف بوعسكر، أن التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمنى الرسمى الذى أعلنته هيئة الانتخابات.

وكانت نتائج الفرز مساء الأحد الماضى أظهرت تصدر حزبا قلب تونس وحركة النهضة التونسية لتلك النتائج وسط إقبال ضعيف على صناديق الاقتراع، مما أثار حالة ارتباك كون النهضة لا تتمتع بقبول فى الشارع التونسى .

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وقد أوضحت الهيئة أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 3ر41 % داخل تونس، و4ر16% بالدوائر الانتخابية بالخارج، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

وسيجد الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية نفسَه أمام تحدي تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل ضعف عدد نوابه وصعوبةِ حشدِ حزام سياسي كبير.