شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كردى سورى يرى احتمالا لعقد محادثات مع دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كردى سورى اليوم الثلاثاء، إن السلطات التى يقودها الأكراد فى شمال سوريا ربما تبدأ محادثات مع دمشق وموسكو لملء أى فراغ أمنى إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من منطقة الحدود مع تركيا.
وأضاف بدران جيا كرد، وهو مسئول في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، لرويترز أنه إذا أخلت الولايات المتحدة المنطقة وخاصة منطقة الحدود فإن السلطات بقيادة الأكراد ستضطر حتما لبحث كل الخيارات المتاحة.
وقال إن السلطات الكردية ربما تجري محادثات مع دمشق أو مع الجانب الروسي في هذه الحالة لسد الفراغ أو التصدي للهجوم التركي وقد تعقد اجتماعات واتصالات في حال حدوث فراغ.
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