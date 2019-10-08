شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية السودان: تلقينا دعما من السعودية والإمارات يبلغ 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير مالية السودان إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذى تعهدت به السعودية والإمارات فى أبريل، ومن المتوقع سداد الباقى بنهاية العام المقبل. وقال وزير المالية إبراهيم البدوى في وقت متأخر أمس الاثنين إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

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