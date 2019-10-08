شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وكينيا توقعان على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، على ثلاث مذكرات تفاهم شملت مجالات المشاورات السياسية والتكوين المهنى والتشغيل والصحة.

جاء ذلك، فى مستهل زيارة العمل التى بدأها الجهيناوى، اليوم الثلاثاء إلى كينيا، وهى الزيارة الأولى من نوعها التى يقوم بها رئيس وزراء لتونس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين منذ السنوات الأولى للاستقلال، وسبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، واتفقا على عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة التونسية الكينية بتونس مطلع عام 2020.

وأعرب الجهيناوى، عن ارتياحه للديناميكية الجديدة التى تشهدها العلاقات الثنائية مع كينيا، ونوه إلى أهمية العمل على تنويع وإثراء مجالات التعاون الثنائى لاسيما فى ضوء انضمام تونس إلى السوق المشتركة لمجموعة دول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" وتوقيعها على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة لاسيما فى الصحة والتعليم العالى والسياحة والمرأة.

وفيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع فى عدد من الدول الإفريقية، وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف لرفع التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.